Idosa de 103 anos morre afogada após cair em tanque em Carnaubal, Interior do Ceará

Uma idosa de 103 anos morreu após cair em um reservatório de água, localizado na própria residência, na zona rural de Carnaubal, Interior do Ceará. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), e a vítima foi identificada como Francisca Pereira da Silva.

Familiares da mulher acreditam que ela teria tentado tirar água do tanque, que fica no quintal de casa, e acabou se desequilibrando e caindo na água. O corpo foi encontrado pelos parentes.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência. A causa do falecimento deve ser confirmada somente com a conclusão do laudo da perícia.

Ainda conforme a Pasta, a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte da idosa, encontrada sem vida no reservatório. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte e transferido para a Delegacia Municipal de São Benedito, unidade da Polícia Civil que acompanha o caso.