Rickson tentou simular suicídio da vereadora Yanny Brena após matá-la; veja detalhes do inquérito

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) divulgou, nesta quinta-feira (23), a conclusão do Inquérito Policial que apurou as mortes de Yanny Brena e Rickson Pinto. Segundo a investigação, a vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte foi morta pelo namorado, que depois cometeu suicídio, na noite de 2 de março deste ano. Os corpos foram encontrados na manhã seguinte.

"Ao chegarmos no local, percebemos diversas inconsistências em um suposto duplo suicídio. E o resultado da investigação apontou que a jovem Yanny Brena foi morta pelo Rickson. Na verdade estávamos diante de um feminicídio, com simulação de suicídio, seguido de suicídio", resumiu o delegado geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez, em coletiva de imprensa realizada em Juazeiro do Norte, nesta quinta-feira (23).

A titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, delegada Suerda Bezerra Ulisses, confirmou que a motivação do feminicídio foi o fato de que o empresário Rickson Pinto não aceitava o término do relacionamento com Yanny.

"Apesar da aparente harmonia do casal, o relacionamento era conturbado. O estopim foi um diálogo visualizado por uma testemunha, na tarde de 2 de março de 2023. O Rickson disse 'e aí, o que você decidiu?'. E a Yanny respondeu 'eu já não queria você, e agora que você me bateu, você acha que eu ainda vou querer?'", revelou a delegada.

Confira mais detalhes do Inquérito:

35 testemunhas ouvidas pela Polícia Civil;

14 laudos periciais elaborados pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce);

60 horas de imagens de câmeras de segurança, da residência onde aconteceu o crime e de outros lugares da cidade, foram analisadas pelos investigadores;

Não havia sinais de arrombamento na casa nem da presença de uma terceira pessoa na cena do crime, o que foi constatado nos exames periciais;

A Polícia Civil descartou motivação política para o crime e que tenha ocorrido violência sexual;

Os corpos de Yanny e Rickson não estavam de mãos dadas, como dava conta uma "fake news";

De acordo com os peritos que participaram da investigação, a vereadora foi morta por asfixia mecânica;

Yanny teve o corpo arrastado e pendurado em uma corda, para simular um duplo suicídio, segundo a investigação;

A vereadora ainda estava viva ao ser pendurada, pois deixou sinais vitais no objeto;

O corpo de Yanny tinha escoriações internas e externas;

Rickson também tinha escoriações, principalmente no braço direito, que indicam luta corporal, na tentativa da vítima se desvencilhar do agressor, segundo a Pefoce;

O empresário morreu cerca de 4 horas depois de Yanny;

A Polícia desmentiu outra "fake news" que Rickson deixou uma carta no local do crime. Mas o empresário deixou uma mensagem, no grupo de WhatsApp da família, pedindo para cuidarem da filha dele.

Podcast aborda bastidores da cobertura do caso

A morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL) e do ex-namorado, o atleta de vaquejada, Rickson Pinto, e a cobertura jornalística do caso - que teve repercussão nacional - foi tema do 20º episódio do Podcast 'Pauta Segura'.

O que está por trás da tragédia? A reportagem do Diário do Nordeste foi a Juazeiro do Norte e acompanhou de perto o velório, o enterro, a última despedida da família e amigos de Yanny e os primeiros desdobramentos da investigação.

No episódio, a repórter Emanoela Campelo e o editor Emerson Rodrigues falam sobre os bastidores da pauta de um dos casos de feminicídio de maior repercussão no Brasil, nos últimos meses.

