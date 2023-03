"Quero honrar sua memória", diz vereador que assume vaga de Yanny Brena em Juazeiro do Norte

Tomou posse na tarde desta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, o suplente de vereador Subtenente Ednaldo Moura (PL), que assumiu denifinitivamente a vaga que antes era de Yanny Brena (PL). A ex-presidente da Casa foi foi vítima de feminicídio pelo namorado, Rickson Pinto, que provocou suicídio em seguida, no início deste mês.

A cerimônia de posse foi conduzida pelo atual presidente da Câmara, veredor Capitão Vieira (PTB), e teve a participação de familiares e amigos do parlamentar.

Essa é a primeira vez que ele assume uma cadeira na casa legislativa. Em discurso, Ednaldo se emocionou ao lembrar do pai, e agradeceu a presença de amigos e familiares.

"O momento é de gratidão. Eu não quero externar alegria porque a vaga que estou assumido se originou após uma tragédia. Em memória da saudosa presidente desta Casa, eu quero estar honrando sua memória ao ocupar uma cadeira da Câmara, é uma grande responsabilidade", disse o novo parlamentar.

O vereador disse ainda que o mandato será baseado no diálogo e que vai trabalhar em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), orgão que presidiu nos últimos anos, "para garantir um trânsito mais seguro em Juazeiro do Norte".

Edinaldo obteve 789 votos nas Eleições 2020 e ficou como segundo suplente da chapa encabeçada pelo Partido Liberal. O primeiro suplente, Guy Cruz, morreu aos 41 anos, em maio de 2021, por complicações da Covid-19.

No Demutran, assume Coronel Adailton da Silva. Ele é PM aposentado. Ele foi o primeiro diretor do departamento de trânsito, em 1998. Agora volta a assumir o cargo que já exerceu há 25 anos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil