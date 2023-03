Suplente de vereador que deve assumir lugar de Yanny Brena diz que 'não é motivo de comemoração'

O suplente de vereador Sub Edinaldo Moura (PL), que deve assumir o lugar de Yanny Brena (PL) na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, disse que a condução dele ao cargo, devido à morte da colega de partido, "não é motivo de comemoração". A presidente da Câmara foi encontrada sem vida junto do namorado, Rickson Pinto, na última sexta-feira (3).

Edinaldo obteve 789 votos nas Eleições 2020 e ficou como segundo suplente da chapa encabeçada pelo Partido Liberal. O primeiro suplente, Guy Cruz, morreu aos 41 anos, em maio de 2021, por complicações da Covid-19.

Entretanto, Edinaldo é diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran) e ainda não decidiu se deixará o cargo para assumir uma posição na Câmara Municipal. Ele tem 49 anos e é policial militar do Ceará.

"A gente vai estar estudando. É um momento trágico para a cidade de Juazeiro do Norte, para a Região do Cariri. Não é motivo de comemoração. Algumas pessoas entraram em contato, dando felicitações, mas não é motivo de comemorar", revelou Edinaldo, em entrevista concedida durante o velório de Yanny.

Sub Edinaldo Moura Suplente de vereador Temos esse compromisso com 789 pessoas que confiaram seu voto, na última eleição. Estou pensando bem, quando passar mais essa situação, a gente vai declarar oficialmente a nossa posição".

O suplente de vereador lamentou a morte de Yanny: "era uma jovem, tinha uma vida promissora como médica e agora assumindo, não só como vereadora, mas como presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. No mês da Mulher, na próxima semana estaria completando mais um ano de vida. Foi uma notícia trágica, que abalou todos nós".

O que se sabe sobre a morte do casal

O casal foi encontrado sem vida na casa da parlamentar, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, pela funcionária de Yanny. A mulher chegou para trabalhar por volta de 8h30 e se deparou com os corpos da vereadora e do namorado, acionando a Polícia.

Uma equipe da Polícia Forense chegou ao local ainda pela manhã para fazer a perícia dos corpos, que foram retirados da casa da vítima apenas por volta de 14h30 da tarde de sexta-feira.

Legenda: Corpos de Yanny Brena e Rickson Pinto foram retirados da casa da vereadora por volta das 14h Foto: Edson Freitas/SVM

Na porta da residência, a Polícia fixou um aviso de interdição por suspeita de crime. No comunicado, consta o seguinte recado: "Local de crime. Não entre!".

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, que realizam diligências para elucidar os fatos.

A pasta acrescentou ainda que a suspeita é de feminicídio seguido por suicídio. Ainda conforme a SSPDS, o homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo.