Vereadora encontrada morta em Juazeiro do Norte, Yanny Brena completaria 27 anos na próxima semana

A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, vereadora Yanny Brena, que foi encontrada morta em sua casa na manhã desta sexta-feira (3), iria completar 27 anos no próximo dia 10 de março.

O corpo dela estava junto ao do namorado, o atleta de vaquejada Rickson Pinto. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Yanny estava no comando da Casa Legislativa desde 2 de janeiro deste ano, quando houve a posse da nova Mesa Diretora. Ela foi eleita presidente em novembro do ano passado, em uma chapa única, por unanimidade.

A vereadora é a segunda mulher a comandar a Câmara Municipal de Juazeiro na história do município. A parlamentar é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), que também é um estreante na política. Ele foi eleito no ano passado, após a primeira tentativa de ocupar um cargo público.

Yanny também foi a mais nova vereadora da legislatura, eleita com 24 anos, e ficou em segundo lugar do ranking dos mais votados para o Parlamento da cidade caririense.

No primeiro discurso como presidente eleita, Yanny lembrou o êxito da ex-vereadora Solange Cruz, que comandou a Casa entre 1995 e 1996, e disse estar "muito honrada e agradecida" pela escolha.