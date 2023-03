Mortes de Yanny Brena e namorado são investigadas como feminicídio e suicídio, diz Polícia

A vereadora cearense Yanny Brena, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, teria sido morta pelo namorado, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O suspeito, Rickson Pinto, se matou logo em seguida.

A linha de investigação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) por nota na noite desta sexta-feira (3).

A SSPDS aponta feminicídio seguido de suicídio. "De acordo com os levantamentos policiais, os corpos de um casal, com idades de 26 e 27 anos, foram localizados em um imóvel no bairro Lagoa Seca. O homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo", diz nota.

O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade que realiza diligências e oitivas para elucidar os fatos.

"O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte dá apoio às investigações. Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa das mortes", acrescenta o texto.

Conforme apuração do Diário do Nordeste, foram encontradas marcas de luta tanto em Yanny quanto em Rickson. As investigações também descobriram que na noite anterior ao crime vizinhos escutaram os dois brigando.

Entenda o caso

A presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, de 26 anos, e o seu namorado, o atleta Rickson Pinto, de 27 anos, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira na casa da parlamentar, no bairro Cidade Universitária.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) chegou ao local por volta das 9h20.

Yanny Brena é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), eleito no ano passado. Ele ainda não se manifestou sobre a morte.