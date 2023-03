Saiba quem é Yury do Paredão, deputado e irmão da vereadora Yanny Brena, de Juazeiro do Norte

A vereadora Yanny Brena (PL), segunda mulher presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, que foi achada morta na manhã desta sexta-feira (3), era irmã do deputado federal Yury Bruno Alencar Araújo, conhecido como Yury do Paredão (PL), um parlamentar estreante na política, que também era empresário. Ele ainda não se manifestou sobre o caso.

Na noite de hoje, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que a principal linha de investigação é que o caso trata-se de um feminicídio seguido de suicídio. Yanny foi encontrada morta ao lado do namorado, Rilkson Pinto, de 27 anos.

Tanto Yanny como o irmão foram eleitos logo na primeira vez em que se candidataram a um cargo público. Ela foi eleita em 2020 com 3.956 votos, tendo sido a segunda mais votada. O irmão se candidatou em 2022 para o cargo de deputado federal e foi eleito com 90.425 votos.

Aos 34 anos, Yury do Paredão é um conhecido empresário do ramo do entretenimento em Juazeiro do Norte, a maior cidade da região do Cariri. O escritório dele é responsável, por exemplo, pela carreira do canto de forró Jonas Esticado, que também é natural do município.

O empresário passou a potencializar suas articulações políticas em 2021, quando as restrições por conta da Covid-19 impuseram o fechamento do comércio e impossibilitaram a realização de eventos de qualquer porte. Para isso, o empresário esteve em Brasília em reuniões com representantes do setor.

No final do mesmo ano, Yury fez parte da chapa do PL para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília. Em Fortaleza, ele participou da convenção do partido e foi apresentado ao eleitorado pelo presidente do PL no Estado, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves.

Na Câmara, o parlamentar defendeu, nos últimos dias, a aprovação de uma medida provisória que trata da ampliação do prazo de quitação dos empréstimos no âmbito do Pronampe, voltado a microempreendedores.