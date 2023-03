Quem é Rickson Pinto, namorado da vereadora Yanny Brena, encontrado morto nesta sexta (3)

Rickson Pinto, 27 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (3) ao lado da namorada, a vereadora Yanny Brena, também presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O jovem é natural de Natal, no Rio Grande do Norte.

Conforme redes sociais, ele fez faculdade em Juazeiro do Norte, mas não é informado qual curso. Ele deixa uma filha, Luna, com quem possui diversos registros na internet.

Rickson também era atleta de vaquejada, segundo descrito em seu Instagram. Nas redes sociais, ele possui diversos registros de viagens a locais como Natal, São Paulo e Rio de Janeiro.

Relacionamento com Yanny Brena

Segundo o Facebook, o casal está junto desde 2020. Eles postavam muitas fotos na internet. Yanny tinha 26 anos e estava em seu primeiro mandato de vereadora. Ela foi a segunda mulher da história de Juazeiro do Norte a ocupar o cargo de presidente da Câmara.

Legenda: Yanne Brenna e Rickson Pinto foram encontrados na manhã desta sexta-feira Foto: Reprdução

Yanny também foi a mais nova vereadora da legislatura, eleita com 24 anos, e ficou em segundo lugar do ranking dos mais votados para o Parlamento da cidade caririense.

Morte do casal

A presidente da Câmara foi encontrada morta por uma empregada doméstica, que entrou em contato com as autoridades, nesta sexta-feira. O namorado, que estava com ela, também foi achado sem vida. Os dois estavam na casa da vereadora, no bairro Lagoa Seca.

Legenda: A Perícia Forense está no local na morte para colher os primeiros indícios e recolher os corpos. Foto: Claudiana Mourato

Ainda não foi divulgada a causa dos óbitos. Equipes da Perícia Forense estão no local para averiguar o cenário e retirar os corpos. Em frente à residência da parlamentar, estiveram colegas de Câmara e amigos para acompanhar as atividades de investigação e prestar condolência.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), reforçou que investiga as circunstâncias das duas mortes.

