Câmara de Juazeiro do Norte decreta luto oficial por sete dias após morte de Yanny Brena

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de sete dias em decorrência da morte da presidente da Casa, vereadora Yanny Brena (PL). As sessões ordinárias previstas para ocorrer na semana que vem, nos dias 7 e 9, foram canceladas.

O decreto de luto foi publicado pelo presidente interino da Casa, vereador Raimundo Júnior. Ele foi eleito vice-presidente da Câmara na mesma chapa de Yanny, em novembro do ano passado. A assessoria afirmou que informações sobre novas posses só serão divulgadas após o período de luto.

A parlamentar foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (3) em sua casa, no bairro Cidade Universitária, junto com o namorado, o atleta Erickson Pinto. Ela tinha 26 anos, e ele, 27. Yanny faria aniversário no próximo dia 10 de março.

Em seu primeiro mandato eletivo, a vereadora alcançou o feito de ser a segunda mulher na história da Câmara de Juazeiro a chegar à presidência. Ela era irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL). Ele não se manifestou sobre o assunto até a publicação da matéria.

Legenda: Yanny foi eleita presidente da Câmara em novembro do ano passado Foto: Reprodução/Instagram

Eleição histórica

No primeiro discurso como presidente eleita em novembro do ano passado, Yanny Brena disse estar "muito honrada e agradecida" por assumir o cargo após 27 anos desde que a última mulher havia presidido a Casa.

"Quero dar seguimento ao trabalho bonito que ela (a ex-vereadora Solange Cruz) fez. Eu acho que, como mulher, representando a população, é um salto muito importante para mostrar que a mulher está cada vez mais ganhando seu espaço perante à sociedade", disse a presidente eleita.

Na ocasião, ela afirmou ainda que durante o seu mandato como presidente (2023-2024), iria atuar para que houvesse união entre os vereadores.

"Quero fazer uma gestão com transparência e responsabilidade, compartilhada com todos os vereadores. A partir de janeiro, eu vou ser a representante da Câmara, mas o mandato não vai ser só meu. Espero que nós possamos nos unir", enfatizou.