Quem é Yanny Brena, presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, encontrada morta nesta sexta (3)

A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), de 26 anos, foi encontrada morta junto ao namorado, Rickson Pinto, na manhã desta sexta-feira (3). A causa da morte ainda não foi divulgada.

Ela estava no comando da Casa desde 2 de janeiro deste ano, quando houve a posse da nova Mesa Diretora.

Em seu primeiro mandato eletivo, a irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL) alcançou o feito de ser a segunda mulher na história da Câmara de Juazeiro a chegar à presidência.

Legenda: A vereadora Yanny Brena, em fevereiro, conduzindo reunião do Colégio de Líderes para a escolha dos membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Foto: Reprodução/Instagram

Yanny também foi a mais nova vereadora da legislatura, eleita com 24 anos, e ficou em segundo lugar do ranking dos mais votados para o Parlamento da cidade caririense.

No primeiro discurso como presidente eleita, Yanny lembrou o êxito da ex-vereadora Solange Cruz, que comandou a Casa entre 1995 e 1996, e disse estar "muito honrada e agradecida" pela escolha.

"Quero dar seguimento ao trabalho bonito que ela (Solange Cruz) fez. Eu acho que, como mulher, representando a população, é um salto muito importante para mostrar que a mulher está cada vez mais ganhando seu espaço perante à sociedade", disse na ocasião.

Além de parlamentar, Yanny Brena era médica e empreendedora, baseando sua campanha e sua atuação no Legislativo em cima disso.

Morte de Yanny Brena

A presidente da Câmara foi encontrada morta por uma empregada doméstica, que entrou em contato com as autoridades, nesta sexta-feira. O namorado, que estava com ela, também foi achado sem vida. Os dois estavam na casa da vereadora, no bairro Lagoa Seca.

Legenda: A Perícia Forense está no local na morte para colher os primeiros indícios e recolher os corpos. Foto: Claudiana Mourato

Ainda não foi divulgada a causa dos óbitos. Equipes da Perícia Forense estão no local para averiguar o cenário e retirar os corpos. Em frente à residência da parlamentar, estiveram colegas de Câmara e amigos para acompanhar as atividades de investigação e prestar condolências.