Prefeito de Juazeiro do Norte decreta luto de três dias após morte de presidente da Câmara

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), através de postagem nas redes sociais, lamentou a morte da presidente da Câmara do município, veredora Yanny Brena (PL), e decretou luto oficial de três dias.

Ela e o namorado Rickson Pinto foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (3), na casa dela, no bairro Lagoa Seca. A causa da morte ainda não foi confirmada.

"Neste momento de dor, externo os meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, aos amigos, aos vereadores e ao povo da nossa cidade de um modo em geral. Que Deus dê conformação a todos, neste momento de grande comoção", escreveu o prefeito.

De acordo com as autoridades presentes no local, o casal foi encontrado por volta das 9h20 desta sexta-feira por uma mulher que trabalha na residêcia. A perícia forense foi chamada e está no local.

O vereador Capitão Vieira (PTB), comentou sobre o assunto e também lamentou o ocorrido.

"Todos estão transtornados. Todos fomos pegos de surpresa. A sensação é de que ninguém está acreditando. Quando chegamos ao local, vimos que é verdade. É muito triste", disse.

O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), disse que foi surpreendido com a noticia e lamenta o falecimento da parlamentar e de seu namorado.

Zé Helder, prefeito de Várzea Alegre, afirmou que "a triste notícia nos surpreendeu e enche de luto a região do Cariri e o Ceará. Yanny tinha apenas 26 anos de idade, estava em ascensão na carreira política.