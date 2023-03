Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte é encontrada morta junto ao namorado

A presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanne Brena (PL), de 26 anos, e o seu namorado, o empresário Rickson Pinto, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (2), na casa da parlamentar, no bairro Lagoa Seca.

A polícia foi acionada e está no local. A polícia forense chegou ao local por volta das 9h20, e a causa da morte ainda não foi divulgada. De acordo com informações das autoridades, os corpos foram encontrados por uma mulher que trabalha na residência.

Yanne Brena era irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), eleito no ano passado. A vereadora atuava no seu primeiro mandato eletivo e, no fim do ano passado, foi eleita a segunda mulher presidente na história da Câmara de Juazeiro do Norte.

Assessores da vereadora afirmaram que ela não presidiu a sessão da Câmara nesta quarta-feira (2), e não estava em contato com colegas vereadores.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil