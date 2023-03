Governador e políticos do Ceará lamentam morte de Yanny Brena e Rickson Pinto

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou a morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e do namorado dela, Rickson Pinto, nesta sexta-feira (3). Eles foram encontrados mortos na casa da vereadora nesta manhã.

"Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor", escreveu o governador Elmano de Freitas.

A vice-governadora Jade Romero (MDB) também lamentou a fatalidade. "Recebi com muito pesar a notícia do falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. Nesse momento de dor, transmito minha solidariedade para familiares e amigos", disse.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, decretou luto oficial de três dias no município.

"Neste momento de dor, externo aos meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, aos amigos, aos vereadores e ao povo da nossa cidade de um modo em geral. Que Deus dê conformação a todos neste momento de grande comoção", disse o prefeito.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), foi às redes sociais prestar condolências. "Recebi com imenso pesar a notícia do falecimento da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena. Lamento pela partida tão precoce e dedico toda minha solidariedade a familiares, amigos e moradores do Cariri", afirmou.

O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), manifestou condolências aos familiares do casal e à população de Juazeiro.

"É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento da Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e o seu namorado Rickson Pinto. Neste momento de dor, me solidarizo com os familiares e amigos do casal, bem como com a população da cidade de Juazeiro do Norte que foi surpreendida com essa trágica notícia"

A vereadora estava no seu primeiro mandato e foi a segunda mulher da história a presidir a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) também lamentou a morte nas redes sociais.

"Lamento a morte da jovem Yanny Brena, vereadora presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, e do seu namorado Rickson Pinto. Meus sentimentos e solidariedade ao colega deputado Yury do Paredão, irmão de Yanny, e a todos os familiares dos dois jovens", publicou Idilvan.

O deputado federal Eduardo Bismarck também manifestou solidariedade aos familiares de Yanny e ao colega de bancada Yury do Paredão pelo falecimento da vereadora.

"Minha total solidariedade e oração para as famílias e amigos, em nome do amigo e colega de bancada @yurydoparedao. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento tão difícil", escreveu.

O líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PDT), Também lamentou o falecimento prematuro da vereadora.

"Yanny era uma jovem médica e foi eleita a vereadora mais nova na história do município, demonstrando sua dedicação à Juazeiro e sua promessa de um futuro promissor na política.Sua morte prematura é uma grande perda para Juazeiro do Norte e todos aqueles que a conheciam e trabalharam com ela. Meus sentimentos ao amigo Deputado Federal, Yury do Paredão, aos seus familiares e amigos neste momento difícil"

O deputado estadual Júlio César Filho também prestou solidariedade.

"Lamento, com muita tristeza, o falecimento precoce da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto"

O deputado estadual Almir Bié (PP) também se solidarizou nas redes sociais.

"Recebi agora pela manhã, com muita tristeza, a notícia do falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor", disse.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), lamentou a morte da parlamentar e prestou condolências à família.

"Manifesto meus sentimentos aos familiares da presidente da Câmara de Juazeiro, Yanny Brena, e seu namorado, Rickson Pinto, pela tragédia ocorrida nessa manhã na cidade. A parlamentar era irmã do deputado federal, Yury do Paredão, a quem registro meu pesar. Que Deus cuide de todos os familiares nesse momento tão difíci", publicou nas redes sociais.

Também vereadora de primeiro mandato em Fortaleza, Enfermeira Ana Paula disse que ficou muito triste e perplexa com o falecimento da parlamentar de Juazeiro.

"Recebo com tristeza e perplexidade o falecimento da vereadora Yanny Brena e do seu namorado, Rickson Pinto, em Juazeiro do Norte. Que as autoridades consigam trazer todas as respostas a cerca do ocorrido e que Deus conforte os familiares enlutados", afirmou.

A deputada estadual Juliana Lucena (PT) também lamentou as mortes precoces. "Com muita consternação, recebemos a notícia da trágica morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Yanny Brena e do namorado Rikson Pinto. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares", publicou.

Colega de Yury do Paredão, o deputado federal Júnior Mano (PT) lembrou o trabalho de Yanny ao lastimar a fatalidade. "Yanny Brena deixa um legado de muito profissionalismo e competência, tinha muito amor ao trabalho que exercia. Estendo minhas condolências aos familiares e amigos, também ao meu parceiro de trabalho Yury do Paredão nesse momento de dor e muita tristeza", disse.