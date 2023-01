Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena toma posse e exonera mais de 150 servidores

Eleita em 2020 para o primeiro mandato como vereadora, Dra. Yanny Brena (PL) assumiu, nesta segunda-feira (2), a presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e exonerou mais de 150 servidores da Casa.

Ela é a segunda mulher na história do Legislativo da cidade a ser eleita presidente da Câmara Municipal. Dra Yanny irá comandar o Parlamento durante o biênio 2023-2024. Ela foi eleita para ser presidente da Mesa Diretora da Casa em novembro de 2022, quando conseguiu formar uma coalizão em torno de seu nome para disputar com chapa única.

Logo após assumir a presidência da Casa, um dos primeiros atos de Dra. Yanny Brena foi publicar, no Diário Oficial de Juazeiro do Norte, a exoneração de mais de 150 servidores da Câmara Municipal. Entre os demitidos, estão o diretor geral do Parlamento, o procurador geral, o controlador geral, chefe do setor de licitações, a intérprete de libras e assessores parlamentares.

Como os cargos são comissionados, a presidente da Casa pode exonerar os servidores. A medida consta em publicação no Diário Oficial do Município (DOM). Procurada, a assessoria de imprensa da Câmara de Juazeiro disse que as exonerações foram uma "recomendação do Ministério Público por se tratarem de cargos de confiança".

A assessoria acrescentou, ainda, que a nomeação de alguns dos novos funcionários pode ser publicada ainda nesta terça.

'À disposição' do Executivo

Em seu discurso, destacou que o Parlamento estará aberto às proposições do Poder Executivo da cidade e defendeu mais diálogo com a sociedade.

"Estarei à disposiçao do prefeito Glêdson Bezerra para ouvir as suas proposições para Juazeiro. Qualquer proposição que chegar a esse recinto será bem-vinda e passará por análise e pelos trâmites legais", destacou.

Na ocasião, ela também elencou uma lista de prioridades durante seu mandato à frente da Mesa Diretora. Dentre elas, está a criação de uma promotoria da mulher, observatório de políticas públicas e escola do Legislativo.

Dra Yanny Brena Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte "No exercício da presidência, com apoio dos meus colegas vereadores, criaremos a promotoria da mulher, o observatório de políticas públicas, a escola do legislativo, o fale com o seu vereador e aprimoraremos o portal da transparência"

Mesa Diretora

Nesta segunda, também foram empossados os demais membros da Mesa Diretora da Casa, que é responsável por administrar os trabalhos legislativos e internos. Além de Yanny, foram empossados: Raimundo Júnior (MDB), 1º vice-presidente; William Bazilio (PMN), 2ºvice-presidente; Adauto Araújo (PTB), 1º secretário; Claudionor Mota (PMN), 2º secretário; e Lucas do Horto (MDB), 3º secretário.

Médica e empreendedora, Dra. Yanny tem 26 anos e é irmã do deputado federal eleito Yury do Paredão (PL), também estreante na política.

Dra. Yanny é a segunda mulher a presidir a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. A primeira foi a ex-vereadora Solange Cruz, entre 1995 e 1996.