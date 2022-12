MPCE denuncia ex-presidente da Câmara de Juazeiro do Norte por desvio de dinheiro

O ex-vereador Danty Bezerra da Silva foi denunciado, na última sexta-feira (2), pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por suposto desvio de recursos da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte em 2016. À época, o chamado Danty Benedito (PMN) era presidente da Casa.

A suspeita é que, em nome da Câmara, ele tenha emitido 14 cheques em proveito próprio entre outubro e dezembro daquele ano. O valor total é de quase R$ 190 mil. O ato configura o crime de peculato-desvio, segundo o Código Penal.

Danty teria emitido os cheques autorizando a instituição financeira a pagar as quantias mencionadas, em valores que não correspondiam à sua remuneração ou ao pagamento de prestação de serviço. Ou seja, a destinação dos valores que embolsou teriam sido usadas com diversos outros objetivos, de acordo com inquérito do promotor de Justiça Francisco das Chagas da Silva.

Benedito teria, ainda, repassado os cheques em seu nome a um terceiro, que não era servidor ou credor da Câmara de Juazeiro, para fazer o depósito, que seria devolvido sem fundos. Por isso, essa pessoa teria ajuizado uma ação de execução de título extrajudicial contra o Município para receber os valores constantes nos cheques.

O Diário do Nordeste tentou contato com a Câmara, mas não teve êxito. O ex-parlamentar não foi localizado pela reportagem. As informações são do MPCE.