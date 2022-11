Câmara de Juazeiro do Norte elege segunda mulher na história como presidente da Casa

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, elegeu na tarde desta terça-feira (22), durante sessão especial, a vereadora Yanny Brena (PL) como a próxima presidente da Casa.

Aos 26 anos, ela é a mais nova da legislatura e foi eleita pela primeira vez um cargo público em 2020. A parlamentar será a segunda mulher a ocupar o cargo na história do município. A posse da nova Mesa Diretora está marcada para ocorrer no dia 1º de janeiro de 2023.

A primeira mulher a presidir a Câmara de Juazeiro do Norte havia sido a ex-vereadora Solange Cruz, entre 1995 e 1996. Solange era irmã do então prefeito Carlos Cruz, morto em janeiro de 2021.

No primeiro discurso como presidente eleita, Yanny Brena disse estar "muito honrada e agradecida" por assumir o cargo após 27 anos.

"Quero dar seguimento ao trabalho bonito que ela (Solange Cruz) fez. Eu acho que, como mulher, representando a população, é um salto muito importante para mostrar que a mulher está cada vez mais ganhando seu espaço perante à sociedade", disse a presidente eleita.

Assista à votação dos parlamentares

Yanny pregou que, durante o seu mandato como presidente (2023-2024), irá atuar para que haja união entre os vereadores.

"Quero fazer uma gestão com transparência e responsabilidade, compartilhada com todos os vereadores. A partir de janeiro eu vou ser a representante da Câmara, mas o mandato não vai ser só meu. Espero que nós possamos nos unir", enfatizou.

Ainda durante o pronunciamento, a parlamentar apresentou projetos que pretende implantar durante a gestão. Um dos exemplos foi a Escola do Parlamento e o Observatório de Políticas públicas.

Havia apenas uma chapa registrada na disputa pela Presidência da Câmara. As tratativas sobre o dia da eleição duraram mais de um ano, com reiteradas tentativas e ações judiciais com o intuito de antecipar a data da votação.

Yanny Brena foi eleita com 16 votos, os vereadores Darlan Lobo (MDB) e Capitão Vieira (PTB), atuais presidente e vice da Casa, se absteram de votar. Ela preisava de 11 votos dos 21 parlamentares.

NOVA MESA DIRETORA

O mandato do presidente dura dois anos. Uma vez eleita, a parlamentar estará à frente da Casa no a partir de janeiro de 2023 até o final de dezembro de 2024.

A chapa encabeçada por Yanny foi entitulada "Legislativo Com Atitude", e é composta ainda pelos vereadores Raimundo Junior (MDB), como 1º vice-presidente; William dos Santos Bazilio (PMN), como 2º vice-presidente; Adauto Araújo (PTB), como 1º secretáro; Claudionor Mota (PMN), como 2º secretário, e Lucas Neto (MDB) na função de 3º secretário.