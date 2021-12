Ano após eleições na Câmara de Juazeiro do Norte teve 4 CPIs, troca de dirigente e vereador cassado

Em um ano de constante tensão entre Legislativo e Executivo e uma série de investidas da oposição, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte encerra a atual legislatura acumulando a abertura de quatro Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), um vereador cassado e a troca de presidente após operação policial.

As recorrentes polêmicas do jogo político na cidade do interior Estado ocorrem em meio à pouca interlocução entre os Poderes, inconstâncias para definir os grupos de base e oposição e a intenção do Parlamento de antecipar em um ano a eleição da Mesa Diretora.

O indicativo de que a gestão do prefeito e ex-presidente da Câmara Glêdson Bezerra (Podemos) seria conturbada foi dado já na primeira sessão do ano, em fevereiro, quando vereadores abriram uma CPI e votaram seu afastamento.

Legenda: O prefeito estreante, após três mandatos consecutivos como vereador, precisou se defender de diversas acusações no âmbito das CPIs. Foto: Reprodução/Facebook

Quatro CPIs

De lá para cá, o prefeito estreante, após três mandatos consecutivos como vereador, precisou se defender de acusações de nepotismo, fura-fila na vacinação contra a Covid-19, fraudes em licitação e irregularidades na contratação de servidores.

As acusações se deram através de CPIs, um mecanismo regimental, mas que também é político, ativado em situações de suspeita de desvio de conduta do chefe do Executivo. A instalação de uma CPI também reflete a baixa articulação do Executivo com o Legislativo.

Uma espécie de reviravolta, no entanto, pavimentou caminhos para uma nova interlocução do prefeito com a Câmara.

Uma operação da Polícia Civil na região do Cariri, em novembro, culminou no afastamento de Darlan Lobo e Capitão Vieira, presidente e vice-presidente da Câmara de Juazeiro, ambos do PTB e do grupo de oposição.

Sob suspeita de exploração ilegal do jogo do bicho e crimes contra administração pública, os dois negam o envolvimento e tentam reaver os cargos na Câmara.

CPIs abertas em Juazeiro do Norte em 2021

CPI: Investigação em licitação de coleta de lixo

Data: julho

Situação: Em aberto

CPI: Fura-filas na vacina contra Covid-19

Data: Fevereiro

Situação: Encerrada, documentos enviados ao MPCE pedindo punição a servidores

CPI: Nepotismo

Data: Fevereiro

Situação: Encerrada após pedido de arquivamento do relator.

CPI: Contratos temporários

Data: Maio

Situação: Em aberto

Legenda: Darlan Lobo e Capitão Vieira, ambos do PTB, foram afastados do cargo após operação da Polícia Civil Foto: Câmara de Juazeiro do Norte

Mudanças na bancada e suplentes

O afastamento temporário deu início a uma mudança na configuração da Mesa Diretora, no qual William Bazílio (PMN) assumiu a presidência e passou a destravar pautas do Executivo como aceno positivo ao prefeito Glêdson.

Ao Diário do Nordeste, Glêdson Bezerra reconhece que há uma mudança recente na relação com o Parlamento. Segundo o prefeito, há um contato frequente com os vereadores e sinalizações de que as pautas do Governo serão votadas positivamente.

Com vereadores afastados por decisão judicial, assumiram os suplentes, entre eles Romão França (PTB), que aguardava há mais de 10 anos na suplência.

Auricélia Bezerra (PTB) e Jesualdo Duarte (PSDB) também compuseram a nova bancada da Câmara, ainda no âmbito dos afastamentos ocasionados na ação policial.

Vereador cassado