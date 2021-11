Câmara de Juazeiro tem novo presidente em meio à operação da PF e tentativa de antecipar eleições

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte já está sob novo comando após o afastamento dos vereadores Darlan Lobo (PTB) e Capitão Vieira (PTB), respectivamente, presidente e vice-presidente da Casa. Nesta quinta-feira (18), uma decisão judicial determinou também o afastamento do vereador Beto Primo (PSDB) após operação da Polícia Civil contra diversos crimes.

Nesse contexto, o vereador William Bazílio (PMN) assume o cargo por 180 dias em meio a um impasse na Casa, no qual vereadores tentam antecipar em um ano a eleição dos membros da Mesa Diretora.

Logo após a posse, no período da tarde, o parlamentar presidiu a sessão ordinária no parlamento municipal. De acordo com interlocutores, ele faz parte da base do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), que tem dificuldades de articulação na Câmara desde o início da gestão.

Ao menos 14 dos 21 vereadores compõem a oposição ao prefeito. Um projeto que tramita nas comissões da Casa, e que conta com assinatura dos opositores, prevê a antecipação da eleição da Mesa Diretora que ocorreria em outubro de 2022, para novembro de 2021.

Antecipar a votação poderia mudar a configuração da presidência, vice-presidência e secretaria da Câmara de Juazeiro. Atualmente, a maioria dos membros da Mesa faz parte do grupo de oposição ao Executivo na Casa.

Operação

O afastamento dos vereadores e servidores da Câmara se deu por suspeita de envolvimento na exploração no jogo do bicho e crimes contra a administração pública. Servidores públicos também foram afastados por determinação judicial.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Giuliano Sena, a operação batizada como Públio Vatínio ocorreu em Crato, Juazeiro, Barbalha, Santana do Cariri e Fortaleza.

Foram apreendidos R$ 700 mil em espécie, itens de ouro, 39 veículos, bens, imóveis e material de jogo do bicho. Anda segundo o delegado, foi determinado uso de tornozeleira eletrônica para um dos vereadores, mas não disse qual deles.

Ainda segundo as autoridades policiais, foram cumpridos 97 mandados judiciais contra 52 investigados.