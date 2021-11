Vereadores alvos de operação contra o jogo bicho em Juazeiro estavam fora do Ceará

Dois dos três vereadores alvos da operação contra suposta exploração do jogo do bicho em Juazeiro do Norte, no Cariri, estavam fora do Ceará durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (18).

Os parlamentares participaram entre os dias 15 e 17, da Feira de Calçados e Acessórios Zero Grau-2021, em Gramado, no Rio Grande do Sul, e retornam hoje ao Estado.

Além de Darlan Lobo (PTB), que preside a Câmara, e Beto Primo (PSDB), que viajaram até a região sul do País representando o Parlamento Municipal, o vereador Capitão Vieira (PTB), vice-presidente, também foi alvo da operação batizada como Públio Vatínio pela Polícia Civil, no início do dia.

Ainda segundo as autoridades policiais, foram cumpridos 97 mandados judiciais contra 52 investigados de envolvimento em suposta organização criminosa. A ação contou com 203 policiais espalhados nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Várzea Alegre e Fortaleza.

Segundo a polícia, as investigações apontaram que os 52 investigados movimentaram mais de R$ 400 milhões no período de 2014 a 2020. Entre os crimes investigados estão fraudes à licitação e outros crimes contra a administração pública no município de Juazeiro do Norte, entre 2014 a 2020.

Legenda: Vereadores Beto Primo (PSDB) e Darlan Lobo (PTB) Foto: Câmara de Juazeiro do Norte

Novo presidente

De acordo com a políclia, os parlamentares serão afastados de suas funções públicas durante o decorrer da investigação. Com o eminente afastamento dos vereadores, o setor jurídico da Câmara já prepara os trâmites para a posse do novo presidente.

Exercendo o cargo de segundo vice-presidente da Casa, o vereador William Bazílio (PMN), conhecido por "Bilinha', já deve tomar posse na tarde desta quinta e comandar a sessão programada para as 15 horas.

Uma coletiva de imprensa deve ocorrer às 15 horas, na qual outros detalhes da operação serão divulgados pela Polícia Civil.

VEJA COMO OCORRE A OPERAÇÃO BATIZADA DE PÚBLIO VATÍNIO: