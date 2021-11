Com presidente e vice afastados, Câmara Municipal de Juazeiro do Norte deverá ter novo presidente

Vereadores de Juazeiro do Norte, o maior município do Interior do Estado, terão que fazer mudanças no comando da Câmara Municipal, após a agitação que ocorre desde o início da manhã desta quinta-feira(18).

A movimentação é por conta da decisão judicial que determinou afastamento do presidente da Câmara, Darlan Lobo, e do 1º vice-presidente, Capitão Vieira.

Ambos, que comandam o Legislativo municipal, são opositores do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). Esta coluna apurou que até o fim desta manhã nem os parlamentares envolvidos nem o comando técnico da Câmara se pronunciaram ou procuraram outros vereadores para tratar do assunto.