Vereadores e funcionários públicos são alvos de operação contra o jogo do bicho no Ceará

A Polícia Civil cumpre, na manhã desta quinta-feira (18), 97 mandados judiciais contra 52 investigados de envolvimento em suposta organização criminosa de exploração do Jogo do Bicho, no Cariri, Centro-Sul do Ceará e na Capital.

Além dos mandados de busca, apreensão e prisões cautelares, seis vereadores e servidores públicos foram afastados das funções. As cidades em que atuavam os detidos ainda não foram divulgadas.

A ação conta com 203 policiais espalhados nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Várzea Alegre e Fortaleza.

Legenda: Policiais cumprem mandados em seis cidades do Ceará Foto: Polícia Civil

Veja como ocorre a operação batizada de Públio Vatínio:

43 mandados de busca e apreensão;

Cinco de medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico);

Seis de afastamento das funções públicas (vereadores e servidores públicos);

43 mandados de sequestro criminal para apreender veículos, imóveis, bloqueio de contas bancárias e fundos de investimento.



Legenda: Carros de luxos foram apreendidos Foto: Polícia Civil do Ceará / Divulgação

Investigações

Legenda: Ao todo, foram 43 mandados de busca e apreensão Foto: Polícia Civil do Ceará

Segundo a polícia, as investigações apontaram que os 52 investigados movimentaram mais de R$ 400 milhões no período de 2014 a 2020.

Entre os crimes investigados estão fraudes à licitação e outros crimes contra a administração pública no município de Juazeiro do Norte, entre 2014 a 2020. Telegram

