Em meio a turbulências, Doria caça votos em diretório tucano dominado por Tasso no Ceará

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chega ao Ceará nesta sexta-feira (5), em evento para promover sua pré-candidatura à Presidência da República, mas deve pegar um cenário não muito favorável. Está até difícil de contabilizar os tucanos que irão recepcionar o governador de São Paulo para o evento na capital cearense. Na véspera do ato, Tasso reuniu aliados para reforçar compromisso com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Doria estará em um evento no Marina Park Hotel. Sua equipe passou os últimos dias contactando possíveis aliados. Até o momento, o deputado federal Danilo Forte, os deputados estaduais Fernanda Pessoa e Nelinho, e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, confirmaram presença.

No caso do prefeito de Maracanaú, a coluna apurou que há um acordo para que ele apoie Leite, após conversa com o senador Tasso. Nelinho e Danilo dizem ainda não ter decidido como vão se posicionar.

No Ceará, o diretório estadual e os municipais são liderados pelo senador Tasso Jereissati, apoiador de Eduardo Leite na prévias. Tasso, por sinal, na véspera da chegada do governador de São Paulo, reuniu um grupo de prefeitos e vices do partido para incentivar a participação nas prévias da Legenda e reforçar o compromisso com Eduardo Leite na disputa. A votação vai acontecer no próximo dia 21 deste mês.

As articulações de João Doria para vir ao Ceará começaram na semana passada. Segundo fontes do tucanato local, em nenhum momento o governador de São Paulo fez contato direto e institucional com o partido para viabilizar qualquer encontro. Todos os contatos foram feitos individualmente por pessoas próximas a Doria com cearenses.

O deputado federal Danilo Forte foi convidado e deve comparecer ao evento, conforme confirmou à coluna. Segundo ele, os contatos foram feitos a partir de São Paulo diretamente a ele. “Eu tenho uma amizade com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que fez o contato comigo. Vamos com o maior prazer porque acho que o partido precisa se renovar e ter vivência interna”, disse.

Danilo Forte detalha que, além dos diálogos internos, as prévias aproximam o partido da sociedade. Ele, entretanto, disse ainda não ter definido em quem vai votar nas prévias. “Vamos discutir, vamos ouvir e depois decidimos”, disse o parlamentar.

Nelinho também confirmou que irá ao ato do correligionário e que ainda não decidiu o voto. “Mesmo ainda não tendo definido, defendo que não pode haver briga. Temos que brigar com os de fora, não internamente”, disse em tom de brincadeira.

Com as investidas de Tasso, que se licenciou do Senado para reestruturar o partido no Ceará e dar apoio a Eduardo Leite no embate nacional, Doria terá mais dificuldade de puxar votos no Estado.

Prefeitos

Do encontro virtual de quinta-feira (4), participaram os prefeitos de Granjeiro, Francisco Clementino; e Tururu, Hilzete Batista; além dos vice-prefeitos Evandro Negreiros (Catunda), Cleubia de Miranda (Guaiúba), Jobede da Silva (Icapuí), Joaquim Clementino Filho (Itapiúna), Geovane Pereira (Ocara), Franklin Bezerra (Iguatu) e Glaydston Muniz (Cruz), que também representou no encontro o prefeito do município, João Muniz.