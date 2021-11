Posse concorrida e influência política fazem de Chiquinho Feitosa personagem da sucessão estadual

Desde cedo, no Senado Federal , o alto fluxo lideranças influentes em Brasília indicava que o movimento era atípico para o que viria no fim da tarde: a posse de um suplente de senador.

A circulação das lideranças, a maioria delas cearenses, ganhou uma conotação diferenciada após às 16h, quando o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (DEM), convocou à Mesa Diretora para a posse, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins.

Nem Camilo Santana, o governador do Estado, que teve uma agenda com o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, no mesmo horário, deixou de comparecer ao Senado para o evento, mesmo chegando um pouco atrasado.

Além disso, a posse de Chiquinho Feitosa promoveu um encontro de lideranças do grupo governista no Ceará, e esse é o capítulo mais relevante dessa história.

O caso está na CCJ e o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre, está travando. A declaração, por se tratar do autor, ganhou peso maior e circulou no âmbito dos operadores do direito em Brasília no mesmo dia.

Política partidária

Por esses fatos e outros, Feitosa é o favorito para assumir, no Ceará, o comando do partido União Brasil, que será o maior com atuação no Congresso Nacional, com maior tempo de rádio e TV e também mais recursos do Fundo Eleitoral.