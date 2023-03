PontoPoder Cafezinho: Trajetória e perfil político de Yanny Brena, presidente da Câmara de Juazeiro

O episódio de número #74 do podcast PontoPoder Cafezinho deste sábado (4) traz a trajetória e o perfil político da vereadora Yanny Brena (PL), encontrada morta ao lado do namorado Rickson Pinto na residência dela em Juazeiro do Norte, nessa sexta-feira (3).

O episódio está sendo investigado pela Polícia sob a linha de feminicídio seguido de suicídio. Em rápida ascensão política, a parlamentar chegou à presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte ainda no primeiro mandato de veradora, aos 26 anos.

Eleita aos 24 anos, Yanny já chegou ao Parlamento ocupando a primeira secretaria da Mesa Diretora. Há dois meses conduzia o parlamento municipal em franco diálogo com o prefeito Glêdson Bezerra.

A edição do podcast resgata trechos do discurso de Yanny adotado no dia da eleição da Mesa Diretora, em novembro do ano passado. Ela fala de união, diálogo e da relação com o Executivo.

Os jornalistas Felipe Azevedo, Jéssica Welma e Wagner Mendes conduzem a discussão do assunto que tomou conta da pauta política e chocou o País.

O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

