Vereadora Yanny Brena teria terminado namoro com Rickson Pinto poucos dias antes das mortes

A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), teria terminado o namoro com o empresário Rickson Pinto, poucos dias antes do casal ser encontrado morto, dentro da casa da vereadora, em Juazeiro do Norte, na última sexta-feira (3).

Fontes ligadas a Yanny e à investigação do caso confirmaram à reportagem do Sistema Verdes Mares que a jovem de 26 anos estaria insatisfeita e teria decidido encerrar o relacionamento, no último domingo (26).

Rickson estaria em Fortaleza e teria voltado a Juazeiro do Norte, para falar com Yanny, na última quarta-feira (1º). Ele tinha a chave da residência. O casal estava junto desde 2020.

Na última sexta (3), o casal foi encontrado sem vida, na casa da parlamentar, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, por uma funcionária da residência. A mulher chegou para trabalhar por volta de 8h30, deparou-se com os corpos da vereadora e do namorado e acionou a Polícia.

A principal linha de investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), sobre as mortes, é que tenha ocorrido um feminicídio - cometido por Rickson - seguido de suicídio, conforme divulgou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) na última sexta (3).

A investigação policial já está avançada e deve ser concluída nos próximos dias. Somente na última sexta (3), dia que os corpos foram encontrados, cerca de 20 pessoas foram ouvidas pelos investigadores, que aguardam os laudos periciais do caso.

A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), foi enterrada na manhã deste sábado (4), no mesmo Município onde atuava politicamente e morava, sob forte comoção de familiares e amigos. Já Rickson será velado e enterrado nesta tarde, no Município de Aurora, a cerca de 70 Km de distância de Juazeiro.

Quem são Yanny Brena e Rickson Pinto

Yanny Brena tinha 26 anos e foi eleita para o seu primeiro mandato como vereadora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte em 2020. Essa foi a primeira vez que ela disputou uma eleição.

Legenda: Yanny Brena foi a segunda mulher a ocupar a presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Foto: Reprodução/Instagram/Yanny Brena

Após dois anos de atuação no Legislativo, Yanny conseguiu construir uma coesão em torno do seu nome para lançar chapa única para sua candidatura à presidência do Parlamento Municipal, mesmo sendo adversária de seu antecessor, Darlan Lobo (PTB). Ela assumiu o comando da Casa em 1º de janeiro deste ano.

Além disso, no ano passado, Yanny participou ativamente na campanha do seu irmão para deputado federal, o empresário Yury do Paredão (PL) - que foi eleito.

Legenda: Yanny com o irmão, Yury, na campanha de 2022 Foto: Reprodução/Instagram/Yanny Brena

Já Rickson Pinto é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Conforme redes sociais, ele fez faculdade em Juazeiro do Norte, mas sem informação de qual curso. Ele deixa uma filha.

Rickson também era atleta de vaquejada, segundo descrito em seu Instagram. Nas redes sociais, ele possui diversos registros de viagens a locais como Natal, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o Facebook, o casal está junto desde 2020.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil