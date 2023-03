Rickson Pinto, namorado da vereadora Yanny Brena, é enterrado em Aurora

O corpo do atleta de vaquejada Rickson Pinto, namorado da vereadora Yanny Brenda (PL), de Juazeiro do Norte, foi enterrado no fim da tarde deste sábado (4), no município de Aurora. Na cidade mora a maior parte da família de Rickson.

Amigos e familiares acompanharam o cortejo fúnebre e disseram estar abalados com a morte do jovem. O pai dele e outros familiares viajaram de Natal, no Rio Grande do Norte, para o município cearense, que fica a cerca de 70km de Juazeiro do Norte, para acompanhar o velório e o sepultamento. A mãe de Rickson não acompanhou o enterro.

Procurados pela reportagem do Diário do Nordeste, os familiares preferiram não comentar o caso.

Suspeito

Rickson aparece como suspeito na principal linha de investigação da Polícia Civil do Ceará que apura o caso. Conforme os investigadores, Rickson teria cometido feminicídio seguido de suicídio.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo. Fontes ligadas a Yanny e à investigação do caso confirmaram à reportagem do Sistema Verdes Mares que a jovem de 26 anos estaria insatisfeita e teria decidido encerrar o relacionamento, no último domingo (26).

Rickson estaria em Fortaleza e teria voltado a Juazeiro do Norte, para falar com Yanny, na última quarta-feira (1º). Ele tinha a chave da residência onde os dois corpos foram encontrados.

Rickson ainda teria pedido uma arma de fogo emprestada a um amigo, dias antes do casal ser encontrado morto. A reportagem do Diário do Nordeste apurou, com fontes da Polícia, que o amigo de Rickson, um policial, não aceitou emprestar o armamento.

Nenhuma arma de fogo foi encontrada no imóvel onde o casal morreu. A investigação também trabalha com a informação que Rickson tinha tentado comprar uma arma.

