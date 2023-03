Vereadora Yanny Brena e namorado morreram por asfixia, indica laudo cadavérico

A vereadora de Juazeiro do Norte Yanny Brena e o namorado Rickson Pinto morreram por asfixia, segundo apontam os laudos cadavéricos divulgados nesta segunda-feira (6). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) já finalizou as análises e entregou os documentos para o inquérito.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a morte do casal segue em investigação na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Até esta segunda, 20 pessoas já foram ouvidas.

"A SSPDS reforça que a Polícia Civil aguarda receber outros laudos solicitados à Pefoce sobre o local de crime e de imagens de câmeras de segurança, além do laudo de pesquisa de substâncias em amostras de sangue e urina. A unidade segue realizando diligências e oitivas no intuito de elucidar os fatos. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento", diz nota da pasta.

A linha de investigação principal é que Rickson matou Yanny em seguida se matou na última sexta-feira (3). A jovem de 26 anos era presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

Informações colhidas pelo Diário do Nordeste em Juazeiro com pessoas próximas à Yanny e também a integrantes da investigação revelaram que a jovem estaria insatisfeita com o relacionamento com Rickson e teria decidido encerrar o namoro de três anos no último domingo (26).

Uma equipe de peritos esteve no local do crime, a casa da vereadora. Três peritos criminais, dois peritos de Medicina Legal e uma equipe de auxiliares da perícia passaram horas na residência analisando a cena do crime e colhendo indícios que devem auxiliar a desvendar o ocorrido.

Relembre o caso

Os corpos de Yanny e Rickson foram encontrados na manhã da última sexta-feira, na casa da vereadora no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte.

A SSPDS aponta feminicídio seguido de suicídio. "De acordo com os levantamentos policiais, os corpos de um casal, com idades de 26 e 27 anos, foram localizados em um imóvel no bairro Lagoa Seca. O homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo", diz nota.

Velórios e sepultamentos aconteceram no sábado (4). A despedida de Yanny aconteceu no Cariri, com participação de centenas de pessoas. Já Rickson foi enterrado na cidade de Aurora.