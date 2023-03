Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena completaria 27 anos nesta sexta (10)

A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), completaria 27 anos nesta sexta-feira (10). A vereadora foi encontrada morta, dentro da própria casa, no mesmo município em que era parlamentar, na sexta-feira passada (3), junto do corpo do namorado Rickson Pinto.

A suspeita é que ela tenha sido vítima de feminicídio pelo pelo companheiro, que se suicidou-se em seguida. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro e 20 pessoas já foram ouvidas.

O laudo cadavérico divulgado pela Pefoce na última segunda-feira (6) apontou que Yanny foi morta por asfixia. Nesta sexta (10), data em que a parlamentar completaria 27 anos, o falecimento da vereadora completa 7 dias.

Por meio das redes sociais, o irmão de Yanny, deputado federal Yury do Paredão (PL), se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido. Em publicação compartilhada nas redes sociais, ele lamentou não poder mais comemorar o aniversário da irmã junto à família e reforçou que a sua maior luta agora será o combate ao feminicídio.

Yury do Paredão Deputado federal "Dou a minha palavra que lutarei para que a dor que sinto agora não seja sentida por outras mães, outros pais e outros irmãos. Eu vou lutar aqui, Yanny. Fica olhando e me guiando aí de cima, tá bom? Saudades eternas, minha irmã. Vou te amar pra sempre!"

Foto: Patrícia Silva/ SVM Cariri

Nesta sexta, vizinhas de Yanny homenagearam a parlamentar com flores em frente à casa dela.