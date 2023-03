Yury do Paredão se pronuncia pela primeira vez após morte da irmã, Yanny Brena; 'meu coração chora'

O deputado federal Yury do Paredão, irmão da vereadora Yanny Brena, se pronunciou pela primeira vez após a jovem ter sido encontrada morta, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Em publicação no Instagram nesta sexta-feira (10), data em que ela faria 27 anos, o parlamentar prometeu combater o feminicídio.

"Hoje é o dia do aniversário de Yanny, minha irmã. Éramos para estarmos comemorando juntos os seus 27 anos e sorrindo para um futuro lindo que estava por vir. Hoje meu coração chora. Chora pela minha irmã, chora por saber que ela não conseguiu conquistar tudo que era capaz e que merecia. Tenho certeza que Juazeiro perdeu um grande nome. Não só a presidenta da Câmara ou uma médica, mas uma grande mulher, que com certeza iria revolucionar essa cidade", escreveu o deputado.

Yury do Paredão disse ainda que a dor pela perda da irmã o fortaleceu para combater o feminicídio, principal linha de investigação da Polícia Civil do Ceará sobre o caso.

"Hoje carrego a dor da perda, mas essa dor também me fortaleceu e me lembra todos os dias que não posso desistir no caminho. E eu não desistirei de jeito nenhum! Afirmo com clareza que a minha maior meta agora será combater o feminicídio! Dou a minha palavra que lutarei para que a dor que sinto agora não seja sentida por outras mães, outros pais e outros irmãos. Eu vou lutar aqui, Yanny. Fica olhando e me guiando aí de cima, tá bom?", concluiu.

O caso

Yanne Brena e o ex-namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos no dia 3 de março, na casa da vereadora no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. A jovem de 26 anos era médica e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

Ambos morreram por asfixia, segundo apontaram os laudos cadavéricos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A morte do casal segue em investigação na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A linha de investigação principal é que Rickson matou Yanny e em seguida se matou. Informações extra oficiais ainda apontam que Rickson teria matado a vereadora e se enforcado em seguida, fazendo uso de um cabo de televisão.

Relatos colhidas pelo Diário do Nordeste em Juazeiro com pessoas próximas à Yanny e também a integrantes da investigação revelaram que a jovem estaria insatisfeita com o relacionamento com Rickson e teria decidido encerrar o namoro de três anos no dia 26 de fevereiro.