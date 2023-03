Ex-namorado de Yanny Brena, Rickson já era réu na Justiça do Ceará e foi solto após pagar fiança

Rickson Pinto, que era namorado da vereadora Yanny Brena, já foi preso 2018 por posse irregular de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, em novembro daquele ano.

[ATUALIZAÇÃO às 15h52]

Devido a este caso, Rickson Pinto já era réu na Justiça do Ceará. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em abril de 2019, e o Judiciário acolheu a acusação dois meses depois.

Na mesma data da apreensão da arma, também foram apreendidas 13 munições. Rickson foi solto quando a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2 mil.

A reportagem do Diário do Nordeste ainda apurou que em setembro de 2022 a Justiça ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento "com possível urgência". No entanto, esta audiência não foi agendada.

PRISÃO

Segundo dados acessados pela reportagem, a prisão foi feita em um lava jato na localidade. A pistola estaria guardada dentro de um veículo de cor vermelha. A polícia recebeu informações, foi até o local e prendeu Rickson Pinto, que negou ser dono da arma.

A polícia teria quebrado o vidro do carro para apreender a arma após Rickson ter afirmado não saber onde estava a chave.

Após a ação, Rickson foi levado à delegacia junto de advogados, onde confessou ter a posse da arma após a morte de um amigo.

Polícia investiga caso

Atualmente, a polícia investiga as mortes da vereadora Yanny Brena e de Rickson Pinto após os dois terem sido achados mortos na casa da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

Yanny tinha sido eleita presidente da Câmara no último pleito da casa.

Os corpos foram achados por uma mulher que trabalhava na casa de Yanny na manhã de sexta-feira (3).

Como foram achados com marcas de luta corporal (tanto Yanny quanto Rickson), a polícia está investigando um possível caso de feminicídio seguido de suicídio.

A polícia também trabalha com a informação de que Rickson havia tentando comprar uma arma. No entanto, nenuma arma de fogo foi encontrada no local das mortes.

Segundo relatos dos vizinhos, Yanny Brena e Rickson Pinto, que tiveram um relacionamento, teriam brigado na noite anterior às morte .

Yanny era irmã do parlamentar Yury do Paredão (PL).