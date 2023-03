Caso Yanny Brena: o que leva a Polícia a apontar suspeita de feminicídio seguido de suicídio

Feminicídio seguido de suicídio. Tomada como principal linha de investigação pela Polícia Civil do Ceará, a suspeita é de que a presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), teria sido morta por seu namorado, o atleta de vaquejada Rickson Pinto, que teria atentado também contra a própria vida.

Os corpos de Yanny e Rickson foram encontrados na manhã da última sexta-feira (3), na casa da vereadora no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte.

Informações colhidas pelo Diário do Nordeste com pessoas próximas a Yanny e também a integrantes da investigação revelaram que a jovem já estaria insatisfeita com o relacionamento com Rickson e teria decidido encerrar o namoro de três anos no último domingo (26).

O jovem, que esteve em Fortaleza, voltou ao município caririense para encontrar Yanny dois dias antes de os corpos serem achados. Ele também possuía as chaves da casa onde ocorreram as mortes. No imóvel, não há sinais de arrombamento.

Legenda: Casa de vereadora foi isolada pela Polícia Foto: Emanoela Campelo

Após a retirada dos corpos, a Polícia fixou um aviso de interdição na porta da residência por suspeita de crime. No comunicado, consta o seguinte recado: "Local de crime. Não entre!".

Já na noite de sexta, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) apontava que a apuração tomava como principal suspeita um crime de feminicídio, que teria sido cometido por Rickson, seguido de suicídio.

A reportagem revelou ainda que o jovem — que possuía antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo — teria tentado obter uma arma emprestada com um amigo dias antes. Ainda conforme fontes que atuam nas investigações, o amigo, um policial, teria se negado a fazer o empréstimo.

A Polícia também trabalha com a informação que Rickson tinha tentado comprar uma arma. Contudo, nenhuma arma de fogo foi achada no local do crime. Na verdade, foram encontradas marcas de luta corporal tanto em Yanny quanto em Rickson. As investigações também descobriram que, na noite anterior ao aparecimento dos corpos, vizinhos escutaram os dois brigando.

Sábado de comoção para os familiares

Enquanto os investigadores buscavam novos elementos para solucionar o caso, neste sábado (4), os corpos de Yanny e Rickson foram velados e sepultados.

O enterro da vereadora ocorreu no fim da manhã e atraiu uma multidão de pessoas comovidas com a morte. Centenas, entre familiares, amigos e eleitores da parlamentar, compareceram ao velório e às proximidades do local, para se despedir.

Legenda: Centenas de pessoas, inclusive eleitores de Yanny, compareceram ao velório e às proximidades do local, sob clima de consternação Foto: Emanoela Campelo de Melo

Também estiveram presentes o irmão da jovem, o deputado federal Yury do Paredão (PL), e o cantor de forró Jonas Esticado — que já foi agenciado por Yury. A família da vereadora não acompanhou o sepultamento devido à emoção.

Em uma cerimônia mais discreta, Rickson foi enterrado no fim da tarde no município de Aurora, onde mora a maior parte da família do jovem. O cortejo reuniu amigos e familiares, que se disseram abalados com as mortes.

O pai dele e outros familiares viajaram de Natal, no Rio Grande do Norte, para o município cearense, que fica a cerca de 70 km de Juazeiro do Norte, para acompanhar o velório e o sepultamento. A mãe de Rickson não acompanhou o enterro.

Investigadores apuram suspeita de feminicídio

O casal foi encontrado sem vida por uma funcionária de Yanny, que chegou na residência da vereadora por volta de 8h30 e acionou a Polícia.

Uma equipe da Polícia Forense chegou ao local ainda pela manhã para fazer a perícia dos corpos, que foram retirados da casa da vítima apenas por volta de 14h30 da tarde de sexta-feira.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, que realizam diligências para elucidar os fatos.

Yanny Brena e Rickson Pinto

Yanny Brena tinha 26 anos e foi eleita para o seu primeiro mandato como vereadora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte em 2020. Essa foi a primeira vez que ela disputou uma eleição.

Após dois anos de atuação no Legislativo, Yanny conseguiu construir uma coesão em torno do seu nome para lançar chapa única para sua candidatura à presidência do Parlamento Municipal, mesmo sendo adversária de seu antecessor, Darlan Lobo (PTB). Ela assumiu o comando da Casa em 1º de janeiro deste ano.

Além disso, no ano passado, Yanny participou ativamente na campanha do seu irmão para deputado federal, o empresário Yury do Paredão (PL) - que foi eleito.

Legenda: Yanny com o irmão, Yury, na campanha de 2022 Foto: Reprodução/Instagram/Yanny Brena

Já Rickson Pinto é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Conforme redes sociais, ele fez faculdade em Juazeiro do Norte, mas sem informação de qual curso. Ele deixa uma filha, Luna.

Rickson também era atleta de vaquejada, segundo descrito em seu Instagram. Nas redes sociais, ele possui diversos registros de viagens a locais como Natal, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o Facebook, o casal está junto desde 2020.

Câmara

Na manhã da sexta-feira (3), a Câmara Municipal decretou luto de sete dias em virtude do falecimento da parlamentar. O 1º vice-presidente da Casa, vereador Raimundo Júnior (MDB), assumiu a presidência interinamente. Ele permanece de forma interina até a posse oficial, que só deve ocorrer após o período de luto. As sessões do dia 7 e 9 de março foram suspensas.

O prefeito da cidade, Glêdson Bezerra (Podemos), também manifestou pesar pela morte de Yanny e decretou luto de três dias no município.

"Neste momento de dor, externo os meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, aos amigos, aos vereadores e ao povo da nossa cidade de um modo em geral. Que Deus dê conformação a todos, neste momento de grande comoção", escreveu o prefeito.

Pesar

Logo após a confirmação da morte da parlamentar, autoridades políticas lamentaram o falecimento precoce da jovem vereadora. No momento das publicações de condolências, a SSPDS ainda não havia divulgado a suspeita de feminicídio.

O governador Elmano foi um dos primeiros a prestar solidariedade aos familiares de Yanny.

"Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor", escreveu o mandatário do Estado.

A vice-governadora e secretária das Mulheres do Estado, Jade Romero (MDB), também lamentou a partida precoce da parlamentar.

"Recebi com muito pesar a notícia do falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. Nesse momento de dor, transmito minha solidariedade para familiares e amigos", disse.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também prestou condolências aos familiares de Yanny, vítima de violência de gênero.

"Recebi com muito pesar a notícia da morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado; os dois muito jovens. Que Deus conforte o coração de toda a família e dos amigos", ressaltou.

Autoridades como deputados federais, estaduais, vereadores também lamentaram o ocorrido.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil