Passageira é presa ao transportar droga escondida em vinhos, sucos e perfumes no Aeroporto

Uma passageira de 43 anos foi presa, neste domingo (5), no Aeroporto de Fortaleza ao transportar 4kg de cocaína escondidos em líquidos inseridos em embalagens de sucos, vinhos e perfumes. Segundo a Polícia Federal, a mulher é natural de Manaus e tinha como destino final a cidade de Dubai.

A mulher foi flagrada no embarque, com a ajuda do cão farejador Inu, da PF. O animal, da raça belga malinois, atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF. Exames preliminares realizados pelos policiais confirmaram a droga.

Conforme a PF, o flagrante decorre de investigações em curso no Estado. "A suspeita foi conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuada por tráfico internacional de drogas e está à disposição da Justiça Federal. O crime pode ser apenado com até 25 anos de reclusão. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime".