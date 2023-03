PM prende Elektra, mulher apontada como um das mais perigosas do País

A Polícia Militar prendeu a paulistana Suliane Abitabile Arantes, 34 anos, conhecida como Elektra. Ela é apontada como responsável pelo cadastro de integrantes de uma facção selecionados no Centro-Oeste e no exterior. A prisão foi efetuada na última sexta-feira (3).

Suliane é acusada de posse ilegal de arma e associação à organização criminosa. Ela foi presa por volta das 7h30, segundo informações do UOL, na Avenida Raguebi Chohfi, na cidade de São Mateus.

Havia um mandado de prisão expedido para ela no último dia 27 de fevereiro pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

"A Polícia Militar prendeu na manhã de sexta-feira (3), uma mulher foragida da Justiça. A mulher, de 34 anos, tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal. A indiciada foi conduzida ao 49º DP, onde a prisão foi formalizada", informou em nota.

Relações com a facção

Elektra era apontada como uma das criminosas mais perigosas do País, integrando o alto escalão de uma facção em Brasília. Ela é chamada de "Marcola de saia" pelos policiais, em alusão a Marco Willians (o Marcola). A Polícia Civil chegou a prender Suliane em 2018.

Com Elektra, a polícia apreendeu um notebook e três celulares. Nos equipamentos, segundo as investigações, constam informações sobre registro e cadastro dos integrantes da facção que recebiam entorpecentes.

Além disso, os arquivos contariam com diversas planilhas com a contabilidade do tráfico de drogas da organização.

Interrogada pela polícia, Elektra teria confessado pertencer aos quadros da facção e revelado detalhes sobre os envolvidos com a organização em outros países, como a Espanha.