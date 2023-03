Cardiologista que cometeu crimes sexuais em hospital no Cariri é preso em Iguatu

O médico cardiologista André Tavares Evangelista, de 44 anos, que cometeu crimes sexuais contra pacientes e uma ex-colega em unidades de saúde de Barbalha, no Cariri cearense, foi preso nesta quinta-feira (23). Ele foi capturado em Iguatu, após expedição de um mandado de prisão preventiva por estupro.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), André é investigado pela Delegacia Municipal de Barbalha desde o ano passado.

Durante as diligências, as forças de segurança descobriram que ele praticava crimes de estupro desde 2009. Cinco vítimas registraram Boletins de Ocorrência (B.O).

"O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) representou pela prisão em desfavor do homem, que foi expedida pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito do Tribunal de Justiça do Ceará", diz nota da PC-CE.

O profissional de saúde infrator foi conduzido à Delegacia Regional de Iguatu e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Crimes sexuais

Em entrevista à TV Verdes Mares Cariri em novembro do ano passado, três vítimas relataram te sido assedias sexualmente pelo médico. São duas pacientes e uma ex-colega dele.

Foram dois casos no Hospital do Coração de Barbalha, de onde o médico foi afastado, e um no consultório particular dele na cidade caririense.

Em um dos casos, André tocou na genitália da paciente durante um exame. O profissional chegou a tentar beijar uma das vítimas.

Após o assédio, uma das vítimas, a mulher de 30 anos, conta que desenvolveu quadros de ansiedade: "[...] E eu não deixo qualquer homem chegar perto das minhas meninas, já fico com aquele cuidado, quero saber o que está acontecendo. Não quero que aconteça com elas o que aconteceu comigo".