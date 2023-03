Preso suspeito de perseguir atleta de 19 anos na igreja, no treino e nas redes: 'conheço toda rotina'

Um homem, de 39 anos, suspeito de perseguir e cometer violência psicológica contra uma jogadora de um time cearense de vôlei, de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (22), em Fortaleza. As investigações indicam que ele coagia a vítima através das redes sociais e a seguia em locais públicos.

Segundo a corporação, a apuração começou no início do ano passado, quando a atleta, então com 18 anos, denunciou o caso. No Boletim de Ocorrência (BO), ela relatou que o indivíduo constantemente enviava solicitações de amizade, somando mais de 30 pedidos, para o perfil pessoal dela nas redes sociais. Todos foram recusados.

SUSPEITO SEGUIA VÍTIMA

A moça chegou a bloquear o suspeito, no entanto, ele enviou mensagens a coagindo, informando saber o endereço onde ela morava, além dos locais que ela frequentava e treinava. Em uma das mensagens, afirmou: "passo todo dia em frente a sua casa. Sei o dia e o local que vc [sic] treina". Quando questionado por outra pessoa sobre o que queria com a atleta, disse: "conheço toda rotina dela".

Foto: reprodução

Em uma ocasião, o homem seguiu a vítima na igreja da qual ela é integrante. Devido à perseguição, a jovem chegou a parar de sair de casa com medo de ser abordada pelo investigado.

Foto: reproução

Diante dos fatos, e portando os dados que indicavam de onde o suspeito enviava as mensagens, os agentes realizaram a prisão dele nessa quarta. Sem antecedentes criminais, ele foi detido na própria residência, na Capital. Com o indivíduo, os agentes apreenderam um celular, que seria usado para cometer os crimes contra a mulher.

Legenda: Nome do homem não foi divulgado pelas autoridades Foto: reprodução

Após ser preso, ele confessou os delitos e informou aos agentes que perseguia a atleta há mais tempo, mas sem ela notar. Ele foi encaminhado para o 5º Distrito Policial, localizado no bairro Parangaba, onde responderá por perseguição e violência psicológica.

A Polícia Civil ainda informou que as investigações sobre o caso continuam, visando identificar se existem outras vítimas do homem.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-2948, o número do 5º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.