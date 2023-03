Homem é preso suspeito de estuprar a filha e uma enteada, em Acaraú, no Interior do Ceará

Um homem de 40 anos, investigado por estupros cometidos contra a própria filha e uma enteada, foi preso na manhã dessa quarta-feira (22), em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza, após trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Segundo as apurações policiais, os crimes aconteceram por cerca de três anos no distrito de Lagoa do Carneiro, em Acaraú. As suspeitas de abusos sexuais começaram após registro de Boletim de Ocorrência ainda em 2016. Na época dos crimes, aponta a Polícia Civil, a filha e a enteada do homem tinham 16 e 13 anos, respectivamente.

A filha chegou, inclusive, a engravidar do suspeito. Com o decorrer das investigações, então, a unidade policial confirmou a autoria e, em seguida, pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara da Comarca de Acaraú.

Fuga de Acaraú

O homem não foi detido após o registro do Boletim de Ocorrência pois fugiu do município de Acaraú. Um mandado de prisão foi expedido contra ele, que estava foragido desde 2018, logo após a ordem judicial.

Agora, continuando a investigação, os policiais civis de Acaraú identificaram a possível localização do suspeito na Região Metropolitana de Fortaleza. Assim, foi necessário contar com o apoio da Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, com o intuito de localizar o suspeito.

O homem foi conduzido para a delegacia de São Gonçalo do Amarante, cumprindo o mandado de prisão preventiva pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. O homem foi encaminhado para unidade do sistema penitenciário e colocado à disposição da Justiça. Ele não teve identidade revelada.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR