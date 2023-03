Polícia Civil prende envolvidos em tráfico e homicídios no baixo Jaguaribe e em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, no início da manhã desta quinta-feira (23), uma operação para prender grupo envolvido em organização criminosa responsável por tráfico de drogas e homicídios no Baixo Jaguaribe e em Fortaleza. Denominada Bellum Torpens, a ofensiva teve 62 decisões judiciais expedidas, entre prisões preventivas e mandados de busca e apreensão.

Mandados foram cumpridos nos bairros Edson Queiroz, Passaré e Jangurussu, em Fortaleza, e no município de Russas. Até as 8 horas, 15 pessoas foram capturadas. Além disso, uma arma, drogas e munições também foram itens apreendidos durante a operação.

Em nota, a Polícia informou que mais detalhes do trabalho iniciado nesta quinta serão apresentados no decorrer do dia com o intuito de não comprometer a operação em andamento.

A ação foi coordenada pela Delegacia Regional de Russas, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul).