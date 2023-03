Mãe, filho e amiga da família são vítimas de triplo homicídio em Guaiúba

Duas mulheres e um homem foram mortos a tiros em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada desta quarta-feira (22).

As vítimas do triplo homicídio são mãe e filho e uma amiga da família, segundo a Polícia Militar. Eles foram assassinados em uma casa no bairro São José.

Moradores da região ouviram disparos de arma de fogo durante a madrugada. Os corpos das vítimas foram encontrados com marcas de lesão a bala e cápsulas ainda estavam na cena do crime.

Não há informações sobre a motivação do crime e possíveis suspeitos.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Polícia Militar para obter mais detalhes do caso e aguarda retorno.