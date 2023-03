Mãe arrasta filha pelos cabelos na rua em Quixadá e é autuada por maus-tratos

Uma mulher de 43 anos foi autuada por maus-tratos após ser flagrada arrastando a filha pelos cabelos em via pública no município de Quixadá, no interior do Ceará. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (21) e foi gravado por um homem que passava na rua.

A menina de sete anos estava com farda escolar. A mãe carregava a bolsa da criança no braço enquanto a puxava pelo cabelo.

Agressão foi filmada; assista:

A pessoa que filmou a agressão acionou as forças de segurança, e a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) conduziu a mãe à delegacia.

Com os procedimentos policiais feitos, a criança foi entregue aos Conselho Tutelar de Quixadá. A Delegacia Regional do Município, está em diligências e oitivas para apurar se a menina foi vítima de outros crimes.

Direitos da criança

Em entrevista à TV Verdes Mares, a advogada Juliane Melo, da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), diz que a mulher pode sofrer diversas sanções e cita a Lei da Palmada, criada em 2014.

"Qualquer forma de disciplinamento que gere dor na criança é vedada. Formas de castigo, sofrimento físico. Existe um papel do conselho tutelar e uma série de medidas administrativas, desde perda da guarda além das questões criminais", pontua.