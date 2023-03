Mãe acusa pastor de estuprar filha de 12 anos em Fortaleza: 'era uma pessoa de confiança'

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, denunciou um pastor, de 41 anos, após ele supostamente abusar sexualmente da filha dela, uma adolescente de 12 anos, em Fortaleza. O suspeito era conhecido e próximo da família da vítima, que chegou a frequentar a igreja onde ele atuava.

Segundo o relato da mãe, o caso aconteceu em dezembro do ano passado, quando a garota e o irmão, outro adolescente de 14 anos, foram levados pelo homem para a casa de outra fiel, no bairro Vila Velha. No local, ele ajudou os jovens a estudar para uma prova, mas a aula teria se estendido e, devido ao horário, eles acabaram decidindo dormir na residência, após a responsável permitir, já que os adultos presentes "eram de confiança".

Ele era uma pessoa de extrema confiança, era alguém que estava na nossa vida desde 2017", detalhou a responsável em entrevista à TV Verdes Mares.

No entanto, durante a madrugada do dia 6 daquele mês, o suspeito teria deitado entre a adolescente e o irmão dela, que dividiam uma cama de casal, e abusado sexualmente dela. No cômodo, ainda estariam dormindo a dona da casa e a filha dela.

Segundo a mãe, durante o crime, a vítima fingiu está dormindo, porque estava "muito apavorada". Ao retornar para casa, a jovem contou o ocorrido para a mulher.

Ela fala que ele começou a encostar nela... Isso com o meu filho dormindo do lado dele. Ele começou a encostar nela, tocar as partes íntimas, os seios. Ela conta que, em um determinado momento, ele baixou o short dela e ela sentiu algo molhado, gelado... E depois que sentiu isso, ela conta que ele limpou [o local] com o lençol e depois levantou e foi para a cozinha", detalhou.

Em 7 de dezembro de 2022, a responsável registrou um boletim de ocorrência (BO) sobre o caso. Segundo a mulher, na ocasião, a adolescente foi submetida a um de exame corpo de delito, e uma roupa íntima dela foi entregue aos investigadores para análise, que identificaram vestígios na peça.

Desde o suposto crime, a vítima passou a ter acompanhamento psicológico, mas continuaria abalada, chegando a acordar durante a noite com medo.

Suspeito teria fugido

A mãe ainda relatou que chegou a conversar com o pastor após o caso, que, na ocasião, teria negado o crime. Em seguida, o prédio que funcionava a igreja onde ele atuava, que era alugado, foi esvaziado e o homem sumiu, assim como a outra fiel, que morava na casa onde o suposto crime aconteceu.

Ele [pastor] fugiu do endereço que ele tava. Isso aqui é um apelo para que algo seja feito pela minha filha", suplicou.

A mulher ainda relatou que a religiosa que morava no imóvel usado no caso se negou a entregar o lençol que estava na cama na data do suposto estupro.

Ainda em entrevista à TV Verdes Mares, a mãe criticou uma falta de resposta das autoridades e a demora em uma ação.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que investiga um crime de estupro de vulnerável registrado no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Mas somente detalhou que o inquérito segue em andamento e está a cargo da Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa).