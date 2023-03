Após 19 anos do crime, mulher é inocentada por morte de suposto agiota no Ceará

Passados 19 anos da morte de Francisco Guilherme Pinto de Sousa, a única acusada pelo crime foi inocentada. Na última semana, o Tribunal do Júri decidiu absolver Maria Zenaide do Nascimento, pelo homicídio qualificado com motivo torpe, que impossibilitou a defesa da vítima.

O crime aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2004, em Fortaleza. Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), na época, a acusada e a vítima mantinham um relacionamento extraconjugal e Francisco Guilherme teria emprestado dinheiro à mulher.

Francisco supostamente atuava como agiota e teria passado a cobrar Maria Zenaide. O esposo da acusada também chegou a estar como suspeito do crime, mas não foi levado a júri popular.

Os advogados Gilson Alves e Paulo Pimentel consideram a decisão do Tribunal do Júri acertada: "enfim foi feita a Justiça que Maria Zenaide aguardava há aproximadamente 20 anos", disseram.

DENÚNCIA

Francisco Guilherme Pinto de Sousa foi assassinado a tiros. De acordo com a acusação, a mulher teria um relacionamento amoroso com a vítima, que emprestava dinheiro a ela.

Zenaide teria comprado um apartamento com o valor do empréstimo.

No dia do crime, o suposto agiota foi ao encontro da parceira, no bairro Jardim Jatobá, e foi recebido a tiros.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR