Chuva causa alagamentos, derruba poste, invade casas e escola em Carnaubal, no Ceará

As chuvas, entre sexta-feira (11) e este sábado (11), derrubaram poste, alagaram casas, ruas e uma escola, em Carnaubal, no Interior do Ceará. Os transtornos foram registrados por moradores.

Conforme levantamento parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até as 9h de hoje, o volume pluviométrico na região foi de 110 milímetros.

Em nota, a Prefeitura de Carnaubal informou que "providências estão sendo tomadas para recuperar as ruas" após os danos causados pela chuva na tarde de sexta, e pediu cuidado aos moradores ao trafegar pela cidade.

Nas imagens, também observa-se um carro preso em um buraco após o alagamento, enquanto outro foi atingido por um poste que caiu.

Foto: Reprodução

