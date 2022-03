Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará neste fim de semana

O fim de semana apresenta cenário favorável para chuvas em todas as regiões do Ceará, segundo aponta previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em Fortaleza, o céu varia de parcialmente nublado a nublado com chuva na madrugada e manhã deste sábado (12), com baixa possibilidade de chuva à tarde e à noite.

Já no domingo (13), a previsão na Capital aponta céu nublado com chuva entre a madrugada e manhã, mas com alta possibilidade de chuva à tarde e à noite, com céu variando de nublado a parcialmente nublado.

Na previsão para o Estado, a possibilidade de chuva é maior na Região do Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, faixa litorânea e Ibiapaba.

Para sábado e domingo, o Ceará deverá seguir com possibilidade de chuva em todas as macrorregiões, sendo, no sábado, de forma mais isolada no Centro-Sul.

Zona de Convergência Intertropical

As precipitações deverão ainda variar entre fraca e moderada, majoritariamente, mas com chances de acumulados mais expressivos nas macrorregiões do Cariri, faixa litorânea e Ibiapaba.

As áreas de instabilidade no Estado, ainda segundo a Funceme, são provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Também contribuem para as precipitações durante do fim de semana fatores locais, como temperatura, relevo e umidade.