Ceará registrou chuva em todos os dias desde o início do ano; confira locais

As chuvas seguem intensas no Ceará. Desde a noite de ontem (10), mais de 100 cidades receberam volumes pluviométricos. Estas precipitações têm sido uma constante neste ano. Em todos os 69 dias deste início de 2022, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou pluviometria em, pelo menos, mais de um município do Estado.

Este cenário, na última década, não é raro. Nos últimos dez anos, apenas em dois (2021 e 2013) não houve chuva em todos os dias em igual intervalo (1º de janeiro a 11 de março).

Mas, 2022, foi o ano em que o Ceará registrou chuvas diárias em uma maior quantidade de cidades nesta última década. Neste ano, o dia em que menos cidades receberam pluviometria foi em 24 de janeiro.

Naquela data, oito municípios, ainda segundo a Funceme, tiveram registros de chuvas. Em anos anteriores, este número foi bem inferior.

Nos anos de 2019 e 2017, houve dia em que a chuva caiu em apenas 4 cidades. Já em 2014 e 2018, o dia menos chuvoso banhou somente três cidades.

Em 2015 e 2016, o Ceará registrou chuva, em uma data, em apenas duas cidades. E, em 2012, nos dias 2 e 5 de fevereiro, choveu em apenas um município.

No lado oposto, quando se analisa os grandes índices pluviométricos, 2022 também lidera o ranking da década. Foi neste ano que o Ceará teve o dia com maior número de cidades banhadas pelas chuvas num intervalo de 24 horas.

Entre os dias 6 e 7 de março deste ano, a Funceme contabilizou precipitações em 166 dos 184 municípios cearenses. É, neste mês de março, que concentram as maiores médias históricas do Estado.

O mês, segundo da quadra chuvosa - que se estende até maio -, é o que tem o maior volume de chuva esperado. A normal climatológica para o período é de 203,4 mm, bem superior ao segundo colocado, o mês de abril, cuja média histórica é de 188 milímetros.

Impacto positivo

Na prática, esses volumes diários vão bem além de apenas contribuírem para uma boa estatística. Para uma região Semiárida como a que o Ceará está inserido, é bem mais importante chuvas frequentes do que grandes índices pluviométricos espaçados.

Para a agricultura, chover diariamente é benéfico, favorece o desenvolvimento da lavoura. O engenheiro agrônomo e gerente local da Ematerce de Iguatu, Erivaldo Barbosa, explica que não só a quantidade de água é importante para o desenvolvimento de uma cultura, mas, também, "é necessário que esse volume de água tenha uma boa distribuição ao longo do ciclo da planta, ou seja, que não ocorram esses veranicos, que são períodos sem chuvas".

O especialista detalha que, em fevereiro, o mês foi de poucas chuvas e mal distribuídas, o que é ruim para algumas culturas. De acordo com a Funceme, fevereiro fechou com chuvas 45% abaixo da média. "O milho, por exemplo, necessita de 600 a 700mm durante todo o seu ciclo. Seria necessário uma média de 5 mm por dia durante o seu ciclo (de 120 dias) para seu plano desenvolvimento", explica Erivaldo Barbosa.

Erivaldo Barbosa Engenheiro Agrônomo Tão importante como essa quantidade de chuva é também a frequência da mesma para para que o solo permaneça sempre com uma umidade necessária para o bom desenvolvimento das plantas. Chuva em grande quantidade é boa para abastecimento do lençol freático e para recarga dos açudes.

O mesmo vale para os açudes. Ainda que as chuvas diminutas não garantam recarga para a maioria dos reservatórios, elas servem para frear o processo de evaporação natural de água, que se torna acelerado em dias ensolarados.

Neste ano, já são 5 açudes sangrando e a Barragem do Batalhão, em Cratéus, está bem próximo de atingir seu nível máximo, estando hoje com 97% de armazenamento, conforme dados do portal hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Legenda: Além de beneficiar a agricultura e os reservatórios, a chuva muda o cenário nas cidades interioranas Foto: Paulo Marciel

Previsão para os próximos dias

A depender do prognóstico divulgado pela Funceme, este quadro de boas chuvas diárias deve continuar nos próximos dias. Para esta sexta-feira (11), a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

De acordo com o órgão cearense, as chuvas se concentram no período da tarde em todas as macrorregiões. Em outros horários, elas ocorrem em áreas específicas. No sábado, a previsão é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões".

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de risco de chuvas intensas para todo o Ceará, pelo menos, até amanhã (11). Esse aviso diz respeito à possibilidade de precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou de até 50 mm/dia, além disso, há risco de ventos intensos (40-60 km/h).

Para o grau mais alta do alerto, também vigente no Ceará, mas, apenas para a porção Norte do Estado, há chance de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.