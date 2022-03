Inmet alerta que Ceará deve ter chuvas intensas “com alto grau de perigo” até às 10h desta quinta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alertou para o risco de chuva intensas com alto grau de perigo até às 10h de amanhã em parte do teritório cearense.

A previsão de chuva está entre 50 e 100 mm por dia, além de ventos intensos de até 100 km/h em áreas como sul, sertões, centro-sul e noroeste cearense.

Nessas áreas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além disso, o órgão publicou aviso de perigo potencial em outra parte do território, que já contempla a região norte do Estado. O alerta também vale entre às 15h de quarta-feira (9) até às 10h de quinta-feira (10).

Na região metropolitana de Fortaleza, a expectativa de chuva está entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos podem variar de 10 até 60 km/h. Nessa área, já há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Jornal Nacional, por sua vez, ainda apontou expectativa de até 150 mm de chuva nos próximos três dias em Fortaleza. O número representa o acúmulo até sábado.

PREVISÃO FUNCEME

Para esta quinta-feira (10), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ainda apontou que o céu deve variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva. Enquanto as chuvas podem se concentrar nos períodos:

Madrugada: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Manhã: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Tarde: Todas as macrorregiões.

Todas as macrorregiões. Noite: Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Já para sexta-feira (11), a previsão também é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

As chuvas se concentram no período da tarde em todas as macrorregiões. Em outros horários, elas ocorrem em áreas específicas, confira:

Madrugada: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Manhã: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Noite: Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

GRAU DE SEVERIDADE

Perigo

No Estado, dentre as áreas mais afetadas, estão:

Sul Cearense;

Sertões Cearense;

Centro-Sul Cearense;

Noroeste Cearense.

A área inclui municípios como Araripe, Barbalha, Brejo Santo, Crateús e Crato. Assim como Ibiapina, Iguatu, Mombaça e Juazeiro do Norte.

Perigo Potencial

Dentre as regiões mais afetadas com potenciais perigos, estão:

Norte Cearense;

Noroeste Cearense;

Sertões Cearenses;

Metropolitana de Fortaleza;

Sul Cearense;

Centro-Sul Cearense.

O litoral cearense é mais contemplado, incluindo municípios como Jericoacoara, Canoa Quebrada, Aracati, Paracuru e até mesmo Fortaleza.

PREVENÇÕES

Em caso de rajadas de vento, o Inmet não recomenda que as pessoas se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda O órgão ainda recomenda que a população desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Para mais informações, é possível entrar em contato através da Defesa Civil, pelo telefone 199, e do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.