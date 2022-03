Embarcação encalhada na Barra do Ceará depende de maré alta para voltar ao mar

A embarcação "Lagoa Paranaense", encalhada desde a último sábado (5), na Barra do Ceará, conta agora com o calendário das marés para conseguir voltar ao mar. Segundo a Capitania do Portos, que acomanha o caso, a embarcação só conseguirá deixar o local após uma maré alta.

As marés são as alterações no nível do mar e sofrem variações ao longo do dia. As tábuas de marés são tabelas disponíveis no site da Marinha, que mostram os dados referentes a essa movimentação que a maré sofre. Na última tentativa, uma baixa maré impossibilitou a retirada da embarcação.

A previsão é que nos próximos dez dias tenha uma maré suficiente para a retirada da embarcação.

Legenda: Embarcação segue encalhada na orla da praia da Barra do Ceará Foto: Cristiano Pantanal/SVM

Encalhada

O barco está parado no mar nas proximidades do Marco Zero, visto no início da Rua Dr. José Roberto Sales. Um inquérito foi instaurado pela Marinha para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido.

Todos os tripulantes saíram da embarcação no sábado (5) e se encontram em bom estado de saúde.