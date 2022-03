Embarcação encalhada na Barra do Ceará passa por perícia e empresa tenta fazer retirada

A embarcação "Lagoa Paranaense", encalhada na manhã deste sábado (5) no mar da praia da Barra do Ceará, segue passando por tentativas de retirada pela empresa proprietária. Ainda não se sabe a causa ou responsabilidade do ocorrido.

O barco está parado no mar nas proximidades do Marco Zero, visto no início da Rua Dr. José Roberto Sales.

Legenda: Cristiano PantanalUm inquérito foi instaurado pela Marinha para apurar as causas do ocorrido Foto: Cristiano Pantanal/SVM

De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação passou por perícia por uma equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos.

Um inquérito foi instaurado pela Marinha para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido.

Todos os tripulantes saíram ainda nesta sábado da embarcação e se encontram em bom estado de saúde.