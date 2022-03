Projeto para reforçar abastecimento de água no Interior vai beneficiar 9 cidades em etapa piloto

O Governo do Ceará lançou, nesta sexta-feira (4), um projeto para reforçar o abastecimento hídrico do Interior do Estado, chamado Malha D'água. Nesta fase, o programa terá um investimento previsto de R$ 643 milhões, que deve beneficiar 280.682 cearenses, em 9 municípios.

"O Ceará é um estado semiárido que a gente sabe que sofre com essas inconstâncias climáticas. [Então], há uma necessidade da gente universalizar o acesso à água, principalmente nos distritos do Interior e o projeto Malha D'água surgiu a partir daí", explicou o governador Camilo Santana.

Segundo o gestor, a primeira etapa é um piloto e propõe a construção do Sistema Adutor Banabuiú — Sertão Central, com quase 700 km de extensão, sendo 291,61 km do canal principal e 396,48 km de ramais.

A obra deve levar água tratada do terceiro maior reservatório hídrico do Estado, o Açude Banabuiú, a nove municípios e 38 distritos através de adutoras com captação realizada diretamente nos mananciais com maior garantia hídrica do Estado.

Camilo Santana Governador do Ceará "A meta é acabar com aquela história do carro-pipa tendo que levar água para as comunidades rurais desses municípios cearenses."

As cidades que devem ser beneficiadas são:

Banabuiú;

Solonópole;

Jaguaretama;

Milhã;

Deputado Irapuan Pinheiro;

Senador Pompeu;

Piquet Carneiro

Mombaça;

Pedra Branca.

O projeto ainda prevê a construção de uma estação de tratamento para tratar a água do reservatório que será encaminhada para as localidades, beneficiando mais de 280 mil habitantes.

No evento de lançamento, realizado no Palácio da Abolição, o governador Camilo Santana esclareceu também que os R$ 643 milhões que devem ser investidos nessa etapa do Malha D'água são provenientes de um financiamento firmado entre o Estado e uma instituição financeira, unilateralmente.

Na ocasião, o gestor e o secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, assinaram a ordem de serviço da nova estratégia.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE