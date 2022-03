Barracas da Praia de Iracema são derrubadas, e moradores relatam desespero; veja vídeo

Moradores da comunidade Poço da Draga, na Praia de Iracema, relataram que barracas do comércio da região foram derrubadas por tratores e caminhões da prefeitura na manhã desta sexta-feira (4).

Segundo testemunhas, equipes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) realizaram a ação, mesmo com a resistência dos comerciantes. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram no local para conter a agitação.

De acordo com Cassia Vasconcelos, integrante da liderança social da comunidade, a derrubada das barracas causou gritaria e correria na rua. "É uma situação que nunca pensei que fosse ver na minha vida, imagens muito tristes. Três tratores estão derrubando as barracas dos comerciantes. Não deixaram tirar nem os insumos, agindo com total agressividade. Tentei conversar com a equipe da Agefis, mas fui ignorada. É uma falta de respeito com o ser humano", disse a administradora.

Imagens registraram os tratores e caminhões levando os destroços e derrubando as últimas barracas.

Moradora da comunidade há 38 anos, Cassia disse que a ação da prefeitura foi realizada sem aviso prévio. "A população local não foi ouvida. Pessoas estão passando mal, sendo levadas em ambulâncias. O que vamos fazer da vida? As pessoas precisam trabalhar, precisam comer. Como vão viver?", questiona, temendo o futuro dos colegas da comunidade afetados.

De acordo com testemunhas, a Agefis informou que há um projeto para reestruturar as barracas na região do Poço da Draga, mas os agentes da prefeitura não deram detalhes da ação.

Em nota, a Agência de Fiscalização de Fortaleza disse que "removeu estruturas irregulares utilizadas para o comércio informal em Área de Proteção Ambiental (APA), na Praia do Hawaizinho. A Operação contou com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza e não houve confronto".