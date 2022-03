Turista paraense é preso após agredir esposa na Praia do Futuro

Um turista paraense foi preso no último domingo (27), na Praia do Futuro, por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito foi preso em flagrante após agredir a esposa.

De acordo com a Polícia, testemunhas relataram que após uma discussão, o homem, 39 anos, agrediu fisicamente a esposa, 21 anos. O casal não teve a identidade revelada para não expor a vítima.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), que estava fazendo patrulhamento na região, se deparou com a situação de suposta violência doméstica. O casal foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O turista paraense então foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica e familiar.

Denuncie

A Polícia Militar do Ceará ressalta a importância de a vítima acionar, imediatamente, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) diante de alguma situação de violência doméstica. Além disso, testemunhas de casos como esse não devem ficar caladas. Denuncie ligando para o telefone 190. Com essa medida, vidas podem ser salvas e os suspeitos desse tipo de crime não ficarão impunes.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.